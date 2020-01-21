Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Teknoloji devlerinin savaşı sürüyor. En büyük çarpışma ise hiç kuşkusuz ki, telefon üretiminde yaşanıyor. Apple, Huawei, Samsung pazar payının büyük kısmını sahiplense de, Xiaomi yaptığı atakla pazardan payını aldı. Xiaomi'nin pazarda iyi bir yer edinmesinin ise en temel noktası uygunluk! Ayrıca Oppo, Samsung ve Huawei de uygun telefonlar üretmeye başladı. Üstelik telefonların fiyatlardaki standartları da oldukça yükseldi. Yerli üretimde ise Vestel Venüs serisi ile hamleler yapıyor. Yeni yıla yepyeni bir telefon ile girmek isteyenler için 2 bin TL altına alınabilecek en uygun ve üstün özellikli telefonları derledik. İşte o telefonlar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





