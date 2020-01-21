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Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Teknoloji devlerinin savaşı sürüyor. En büyük çarpışma ise hiç kuşkusuz ki, telefon üretiminde yaşanıyor. Apple, Huawei, Samsung pazar payının büyük kısmını sahiplense de, Xiaomi yaptığı atakla pazardan payını aldı. Xiaomi'nin pazarda iyi bir yer edinmesinin ise en temel noktası uygunluk! Ayrıca Oppo, Samsung ve Huawei de uygun telefonlar üretmeye başladı. Üstelik telefonların fiyatlardaki standartları da oldukça yükseldi. Yerli üretimde ise Vestel Venüs serisi ile hamleler yapıyor. Yeni yıla yepyeni bir telefon ile girmek isteyenler için 2 bin TL altına alınabilecek en uygun ve üstün özellikli telefonları derledik. İşte o telefonlar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:07
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Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Yurt dışından getirilecek telefonlarda IMEI kayıt ücreti uygulanıyor. Kayıt ücreti ile telefon fiyatları yükselirken, yurt dışından telefon getirmek çok da karlı görünmüyor. Türkiye, ithalat ve ihracatını geliştirerek sürdürüyor. Dünya üzerinde birçok teknoloji devi Türkiye pazarını oldukça önemsiyor. Özellikle telefon konusunda devlerin en önemli pazarlarından biri Türkiye. Rekabet arttıkça birçok akıllı telefon seçeneği de bizlere sunuluyor. Akıllı bir telefon olsun, kamerası iyi olsun, şık da bir tasarımı olsun diyorsanız 2 bin TL'nin hatta 1800 TL'nin altında onlarca telefon var. Yeni yıla yeni bir telefon ile girmek isteyenler galerimizdeki telefonları ve özelliklerini değerlendirmeden harekete geçmeyin! İşte 2 bin TL altına alınabilecek son model telefonlar...

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Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Samsung Galaxy A30s - 1827 TL
6.4 inç HD+ (720 x 1560 piksel) Super AMOLED, çentikli ekran
8 çekirdekli Exynos 7904 işlemci
4 GB RAM
64 GB dahili depolama alanı (microSD desteğiyle artırılabilir)
16 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
25 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığında ana arka kamera
8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör
5 megapiksel derinlik sensörü
Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü
4.000 mAh batarya
15 watt hızlı şarj desteği
Boyutlar: 158.5 mm x 74.7 mm x 7.8 mm, Ağırlık: 166 gram

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Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Huawei P Smart 2019 64 GB - 1650 TL
6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran
Huawei Kirin 710 işlemci
3GB RAM, 64GB depolama
13MP+2MP çift arka kamera
8MP ön kamera
Android 9 Pie işletim sistemi
3.400mAh batarya

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Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Oppo A5 2020 64 GB - 1650 TL
Ekran: 6,5 inç IPS LCD ekran, damla çentikli, HD+ görüntü kalitesi, Gorilla Glass 3+
RAM: 3GB / 4GB
Dahili Hafıza: 64GB, arttırılabilir (microSD ile)
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: ColorOS (Android 9 Pie temelli)
Game Boost 2.0
Ön Kamera: 8MP, Yapay zeka güzelleştiriciye sahip
Arka Kamera: 12MP + 119 derece 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP mono lens + 2 MP portre lensi
Hoparlör: Dolby Atmos
Parmakizi Okuyucu: Var, arka panelde

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Telefon arayanlar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri...

Xiaomi Redmi Note 8 64 GB - 1500 TL
İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
RAM: 4/6 GB
Depolama: 64/128 GB
Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 µm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 µm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 µm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 µm portre lensi
Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
Ağırlık: 194 g