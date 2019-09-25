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Sultan II.Abdülhamid'in hiç bilinmeyen bu projesi! Yıllar sonra ortaya çıktı...
Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan II.Abdülhamid, imparatorluğun dört bir tarafında yeni eserler yaptırırken birçok projeye de imza attı. Bugün İstanbul'da bulunan 68 askeri yapıdan, 37'sini yaptıran padişah olan II.Abdülhamid; İstanbul'u dünyanın en önemli kenti haline getirmek için birçok eser tasarladı. İşte sizler için II. Abdülhamid'in hiç bilinmeyen projelerini derledik...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 06:47
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