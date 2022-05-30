30 Mayıs 2022, Pazartesi
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1'i görebiliyor
İnternette dolaşan fotoğraf sosyal medyayı sallıyor. "Resimdeki objeyi görebiliyor musunuz?" yazılarak yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. TikTok fenomeninin paylaştığı görselde bakanların sadece yüzde 1'inin ilk bakışta fark ettiği 'gizli fil' detayı kullanıcıları resmen ikiye böldü.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:54
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