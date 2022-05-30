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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1'i görebiliyor

İnternette dolaşan fotoğraf sosyal medyayı sallıyor. "Resimdeki objeyi görebiliyor musunuz?" yazılarak yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. TikTok fenomeninin paylaştığı görselde bakanların sadece yüzde 1'inin ilk bakışta fark ettiği 'gizli fil' detayı kullanıcıları resmen ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:54
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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1’i görebiliyor

Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen ve birçok kişinin üzerine uzun uzun tartıştığı görsellerle hepimiz karşıya karşıya kalıyoruz. TikTok'ta paylaşılan ve viral olan son videoda da, "Fili görebiliyor musunuz?" sorusu soruldu ve bu fotoğraftaki filin kısa bir sürede bulunması istendi. İddiaya göre bu resim insanların görme kabiliyetini ölçecekti ve tahmin edildiği üzere diğer optik illüzyonlar gibi bu resim de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görüp tartışma yarattı. Tiktok fenomeni Hectic Nick'in küçük ipuçlarını takip ederek bulunabilmesi çok kolay olan 'gizli fil' ile ilgili paylaşımı kısa zamanda birçok beğeni ve yorum aldı.

İşte sosyal medyayı sallayan bazı testler.

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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1’i görebiliyor

Soruları ilk kez gören kişilerin çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testlerine bir yenisi daha eklendi.

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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1’i görebiliyor

Polis cinayeti nasıl çözdü?

Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" anlatır. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini anlar. Bunu nasıl anlamıştır?

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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1’i görebiliyor

Seri katil nasıl hayatta kaldı?

Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür.

Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1’i görebiliyor

Katil kim?

Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;

Eşi, kitap okuduğunu

Aşçı, kahvaltı hazırladığını

Hizmetçi, masayı topladığını

Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.

Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?