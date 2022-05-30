Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Resimde gizli | Bakanların sadece yüzde 1’i görebiliyor

Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen ve birçok kişinin üzerine uzun uzun tartıştığı görsellerle hepimiz karşıya karşıya kalıyoruz. TikTok'ta paylaşılan ve viral olan son videoda da, "Fili görebiliyor musunuz?" sorusu soruldu ve bu fotoğraftaki filin kısa bir sürede bulunması istendi. İddiaya göre bu resim insanların görme kabiliyetini ölçecekti ve tahmin edildiği üzere diğer optik illüzyonlar gibi bu resim de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görüp tartışma yarattı. Tiktok fenomeni Hectic Nick'in küçük ipuçlarını takip ederek bulunabilmesi çok kolay olan 'gizli fil' ile ilgili paylaşımı kısa zamanda birçok beğeni ve yorum aldı.

İşte sosyal medyayı sallayan bazı testler.