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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Beyin yakan soruları kimse 1 dakikada bulamıyor Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Beyin yakan soruları kimse 1 dakikada bulamıyor
Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bir babanın, iki çocuğuyla ahşaptan masa yaptığı anın resmedildiği görsele gizlenmiş kelebek, ördek ve yarasayı kimse bulamadı. İnternette yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:50
Zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığımız, karmaşıklığı karşısında beynimizin takla attığı görsellerin son dönemde beyin sağlığına faydaları da konuşulur oldu. Az sonra karşılaşacağınız resim de onlardan biri. Resimde bir kelebek, bir yarasa, bir ördek var, bulabilir misiniz?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hiçbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.
Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ
Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.
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