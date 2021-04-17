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Haberler Galeri Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!

Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:48
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü bildirdi.
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, SSB tarafından yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar hakkında bilgi verdi.
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Demir, katmanlı hava savunma sistemi güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Ateş İdari Cihazı Takımı'nın, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı alçak irtifa hava savunma çözümü sunduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
"Ateş İdari Cihazı sistemi aynı anda 3 adede kadar Modernize Çekili Top'un yanı sıra 1 adet HİSAR-A Füze Fırlatma Sistemi'nin kontrolünü üstlenebiliyor. Söz konusu sistemler, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile aralarında havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının da yer aldığı güncel hava tehditlerine karşı hava savunmasını yüksek etkinlik ile icra ediyor. "