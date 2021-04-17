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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:48
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!
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Son dakika | TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!