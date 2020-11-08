Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar

Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar... Birçok kişi telefonu bozulduğunda, panik halinde yakındaki bir telefon servisine götürmeyi tercih ediyor. Yetkili servisler yerine, başka yerlere telefonunu teslim eden bazı vatandaşlar ise mağdur olmaktan kurtulamıyor. Uzmanlar, telefon arızalarında önemli ikazlarda bulunurken, herkesin merak ettiği o soruların da yanıtlarını verdi.