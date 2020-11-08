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Haberler Galeri Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar

Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar

Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar... Birçok kişi telefonu bozulduğunda, panik halinde yakındaki bir telefon servisine götürmeyi tercih ediyor. Yetkili servisler yerine, başka yerlere telefonunu teslim eden bazı vatandaşlar ise mağdur olmaktan kurtulamıyor. Uzmanlar, telefon arızalarında önemli ikazlarda bulunurken, herkesin merak ettiği o soruların da yanıtlarını verdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 11:43
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Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar

Telefonlarının ekranını kıranlar, suya düşürenler ve bir şekilde telefonuyla sıkıntı yaşayan herkesi ilgilendiren çok önemli bir uyarı geldi.

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Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar
Çeşitli arızalar nedeniyle akıllı telefonlarını yetkili servislere ya da tamircilere götürenler, özel yazışma, fotoğraf ve videolar gibi dosyaların üçüncü kişilerin eline geçmesi konusunda endişe yaşıyor.
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Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar
Vatandaşlar, tuş kilidi ya da parmak izi kilidi koymak ve çeşitli dosyaları silmek gibi önlemler alsalar da aslında bunun hiçbir önemi yok. Neden mi?
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Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar
Öğretim Üyesi Ahmet Hasan Koltuksuz, silinen dosyaların geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Bunları kalıcı olarak silmek için çeşitli yazılımlar var ve bunlar ya ücretsiz ya da çok düşük bir ücretle kullanılabiliyor. Ayrıca, tuş kilidi koymak gibi önlemler çok anlamlı değil, çünkü bunlar servisler ya da tamirciler tarafından kolayca aşılabilecek şeyler" diyor.
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Son dakika | Telefon bozulunca ne yapılır? Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? İşte uzmanlardan gelen kritik uyarılar
Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonların önemi her geçen gün daha da artarken, mahremiyet özelliği bulunan çeşitli yazışmalar, rehber bilgileri, fotoğraflar ve video gibi dosyaların güvenliği de tartışma konusu oldu.