Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha

Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | HAVELSAN'ın TSK için geliştirdiği insansız kara aracı (İKA) görev için artık hazır. Şirket yıl sonuna kadar hazır olacağını söylediği İKA'ların son halini paylaştı. Silahlı olan insansız kara araçlarının özellikleri saymakla bitmiyor. İşte orduya terörle mücadele ve operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak İKA'ların müthiş özellikleri...