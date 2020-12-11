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Haberler Galeri Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha

Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha

Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | HAVELSAN'ın TSK için geliştirdiği insansız kara aracı (İKA) görev için artık hazır. Şirket yıl sonuna kadar hazır olacağını söylediği İKA'ların son halini paylaştı. Silahlı olan insansız kara araçlarının özellikleri saymakla bitmiyor. İşte orduya terörle mücadele ve operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak İKA'ların müthiş özellikleri...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:12
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Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha

Türkiye, askeri silah teknolojisinde büyük yol aldı. Yerli ve milli silahlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye insansız araçlarıyla da dünyanın gündeminde. İHA ve SİHA'larla büyük başarı yakalayan Türkiye, şimdi insansız kara araçlarıyla ordusuna büyük güç katacak.

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Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha
Havelsan’ın yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladığı insansız kara aracı (İKA) görücüye çıktı. Şirket, sosyal medya hesabından aracın son halini paylaştı.
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Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha
İnsansız hava araçları ile terör örgütleri karşısında ciddi bir üstünlük sağlayan TSK için geliştirilen yeni savunma aracı özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha
Havelsan’ın insansız kara aracı sistemi yüksüz 450, tam donanımlı 650 kg ağırlığında. Otonom sürüş ile görev kabiliyeti bulunan araç, 7.62 mm uzaktan kumandalı silah sistemine sahip. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) silah sensörü ile tehlikeyi tespit edebilen aracın üzerinde robotik kol yer alıyor.
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Son dakika | İnsansız kara aracı Türkiye | Nefesler tutuldu! Bir ilk daha
İnsansız kara aracının özellikleri bunlarla sınırlı değil. Şirketin paylaşımına göre, araçla ilgili diğer özellikler yakında açıklanacak.