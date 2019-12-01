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SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay
Telefon sahiplerinin yıllardır alışık olduğu SIM kartların tarihe karışacağı açıklandı. SIM kartları artık göremeyecek olan telefon kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. iPhone XS serisiyle gelen eSIM teknolojisi artık herkesi ilgilendirir hale geldi. Çıkan haberler sonrası eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.12.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 12:35
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