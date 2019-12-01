01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay

Telefon sahiplerinin yıllardır alışık olduğu SIM kartların tarihe karışacağı açıklandı. SIM kartları artık göremeyecek olan telefon kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. iPhone XS serisiyle gelen eSIM teknolojisi artık herkesi ilgilendirir hale geldi. Çıkan haberler sonrası eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 12:35
  • 1
  • 24
SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay

Telefon sahiplerinin yıllardır alışık olduğu SIM kartların tarihe karışacağı açıklandı. SIM kartları artık göremeyecek olan telefon kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. iPhone XS serisiyle gelen eSIM teknolojisi artık herkesi ilgilendirir hale geldi. Çıkan haberler sonrası eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

  • 2
  • 24
SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

  • 3
  • 24
SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

  • 4
  • 24
SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçen yıl tanıtılan iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.

  • 5
  • 24
SIM kart uyarısı telefon sahiplerini şoke etti! İşte SIM kartlar hakkındaki o detay

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.