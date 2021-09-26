27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.Karamollaoğlu beraberindeki partililerle geldiği Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılandı.

Giriş Tarihi: 26.09.2021 23:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 23:34
  • 1
  • 11
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret

Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST alanını 2,5 saat gezen Temel Karamollaoğlu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları dolaşırken projeleri yürüten öğrencilerle sohbet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret

Temel Karamollaoğlu, daha sonra aralarında Bayraktar Akıncı (TİHA), Hürkuş, T129 Atak helikopterleri, Aksungur ve T-625 Gökbey gibi yerli ve milli uçakların bulunduğu "Milli Kanatlar" adlı uçuş gösterisini ve Türk Yıldızları'nın gökyüzüne Türk bayrağı çizdiği gösteriyi izledi.

  • 3
  • 11
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret

Karamollaoğlu, Bayraktar tarafından festival alanından uğurlandı.

  • 4
  • 11
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı (SP) Temel Karamollaoğlu, TEKNOFEST ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Hayal kuran ve gerçekleşmesi için gayret eden tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Geliştiren, üreten bir Türkiye; onların desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 11
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret