Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı (SP) Temel Karamollaoğlu, TEKNOFEST ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Hayal kuran ve gerçekleşmesi için gayret eden tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Geliştiren, üreten bir Türkiye; onların desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

