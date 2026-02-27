Robot süpürgeleri ele geçirdi, 7 bin eve canlı bağlandı

İspanya'da bir yazılım mühendisi, evindeki robot süpürgeyi oyun kumandasıyla kontrol etmek isterken dünya genelinde 7 binden fazla cihazı yanlışlıkla hackledi. Binlerce evin kamera ve mikrofonuna erişim sağlayıp kat planlarını çıkaran mühendisin durumu bildirmesiyle, eşi benzeri görülmemiş bu güvenlik açığı firma tarafından kapatıldı.

Akıllara durgunluk veren teknoloji haberi İspanya'dan geldi. Konuyu ekranlara taşıyan A Haber spikeri Cansın Helvacı, "Robot süpürgesini oyun kumandasına bağlamaya çalışan bir yazılım mühendisi, farkında olmadan bilim kurgu filmlerini aratmayan bir durumun kahramanı oldu" ifadelerini kullandı. İspanya'da yaşayan yazılım mühendisi Sami Azdufal, evindeki robot süpürgeyi bir oyun kumandasıyla kontrol edebilmek amacıyla tersine mühendislik çalışmaları yapmaya başladı. Ancak bu masum deney, beklenmedik bir küresel güvenlik ihlaline dönüştü.

Mühendisin kendi geliştirdiği uygulama, planlananın aksine sadece kendi süpürgesiyle değil, küresel ağdaki cihazlarla iletişime geçti. Haber bülteninde yer alan detaylarda, "Yanlışlıkla dünyanın dört bir yanındaki 7 binden fazla süpürgenin kontrolünü ele geçirdi" sözleriyle olayın ulaştığı boyut aktarıldı. Sisteme sızan yazılım mühendisi, binlerce robot süpürgenin canlı kamera görüntülerini izleyip ortam seslerini dinleyebildiğini açıkladı. Bununla da sınırlı kalmayan Azdufal, cihazlardan 100 binden fazla mesaj toplayarak yabancı evlerin yaklaşık konumlarını, kat planlarını ve ev boyutlarını da görebildiğini belirtti.