Perseverance Mars’a iniş yaptı! NASA ilk fotoğrafı paylaştı

PERSEVERANCE MARS'TA NE YAPACAK?

Perseverance gezgini 30 Temmuz 2020'de Florida'da uzay kumsalı olarak bilinen Cape Canaveral'dan fırlatıldı.

Bu tarih bilinçli bir seçimdi. Çünkü Dünya ve Mars, Güneş'in yörüngesini farklı hız ve mesafelerde dolaşırken, yaklaşık 26 ayda bir yolculuk için en verimli yakınlık ve pozisyona ulaşıyor.

Fırlatma, Launch Complex 41'den bir Atlas V-541 roketiyle gerçekleşti. Atlas V, gezegenler arası uçuş için mevcut en büyük roketlerden biri.