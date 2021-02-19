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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Perseverance Mars’a iniş yaptı! NASA ilk fotoğrafı paylaştı Perseverance Mars’a iniş yaptı! NASA ilk fotoğrafı paylaştı NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu. Mars kaşifi Perseverence'dan ilk fotoğraf geldi. 7 ayda 470 milyon kilometre yol katederek Mars'a ulaşan Perseverance, Kızıl Gezegen'de geçmiş hayat izlerini araştıracak. Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 10:29
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. NASA uzmanları tarafından "7 dakikalık dehşet" olarak nitelendirilen süreç sonunda Perseverance 20 bin kilometreyi aşkın hızla girdiği atmosferden yüzeye ulaştığı an itibarıyla hızı yürüme hızına düşerek inişi başarıyla gerçekleştirdi.
PERSEVERANCE MARS'TA NE YAPACAK?
Perseverance gezgini 30 Temmuz 2020'de Florida'da uzay kumsalı olarak bilinen Cape Canaveral'dan fırlatıldı.
Bu tarih bilinçli bir seçimdi. Çünkü Dünya ve Mars, Güneş'in yörüngesini farklı hız ve mesafelerde dolaşırken, yaklaşık 26 ayda bir yolculuk için en verimli yakınlık ve pozisyona ulaşıyor.
Fırlatma, Launch Complex 41'den bir Atlas V-541 roketiyle gerçekleşti. Atlas V, gezegenler arası uçuş için mevcut en büyük roketlerden biri.
KIZIL GEZEGEN'E YOLCULUK 7 AY SÜRDÜ
Uzay aracı, Dünya'dan saate yaklaşık 39 bin 600 kilometre hızla ayrıldı. Perseverance'a uçuş yolundaki ilk ince ayar, fırlatıldıktan yaklaşık 15 gün sonra gerçekleşti ve düzeltme manevrasıyla varış lokasyonu Kızıl Gezegen'e ayarlandı.
Mars yolundaki manevralar kritik öneme sahipti, çünkü planlama, Jezero Krateri'nin içine inecek şekilde ayarlandı. İnişten önceki son 45 gün, yaklaşma aşaması tamamlandı. Bu aşamada navigasyon ayarları, iniş ve çıkış planlamaları yapıldı. Mars'a yolculuk, yaklaşık yedi ay ve 480 milyon kilometre sürdü.