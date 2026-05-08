Barut tarih oluyor: ROKETSAN yapay zekalı NEŞTER ve yeni mini füzeleriyle savaş ezberini bozdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ROKETSAN, SAHA 2026 Fuarı'nda patlayıcı harp başlığı taşımayan yeni nesil NEŞTER teknolojisini tanıttı. Yapay zeka destekli sistem, yalnızca tehdit unsurunu hedef alarak hassas operasyon kabiliyeti sunuyor. Fuarda ayrıca Mini Seyir Füzesi, CİDA tanksavar sistemi ve CİRİT Anti-İHA çözümü de öne çıktı.

PATLAYICISIZ NEŞTER SİSTEMİ SAHA 2026'DA TANITILDI

Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinden ROKETSAN, 8 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yeni nesil savunma teknolojilerini tanıttı. Şirketin öne çıkardığı sistemlerden biri olan NEŞTER füzesi, patlayıcı harp başlığı taşımadan hedefi etkisiz hale getirme yaklaşımıyla dikkat çekti.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansının teknoloji yayınında yaptığı açıklamada, sistemin özellikle hassas operasyon ihtiyaçları için geliştirildiğini belirtti. İkinci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin istenmeyen hasar konusunda yüksek hassasiyet gösterdiğini ifade etti.
NEŞTER'İN TEMEL AMACI YAN HASARI AZALTMAK

Murat İkinci, NEŞTER sisteminin temel felsefesini şu sözlerle anlattı:

"NEŞTER'in temel felsefesi aslında hiçbir patlayıcı kullanmadan sadece size tehdit olan mekanizmayı bertaraf etmeye dayanan bir teknolojiye sahip."

İkinci ayrıca sistemin, mevcut MAM-L mühimmatının farklı bir mekanizmayla yeniden yapılandırılmış versiyonu olduğunu belirtti. Açıklamaya göre sistemde klasik patlayıcı harp başlığı yerine alternatif etki mekanizması kullanılıyor.

YAPAY ZEKA VE OTONOM SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKTI

ROKETSAN, SAHA 2026'da yalnızca NEŞTER'i değil, yapay zeka destekli yeni nesil savaş teknolojilerini de sergiledi. Şirket, füze sistemleri ve hava savunma platformlarında yapay zeka algoritmalarını kullanarak hedef seçimi, angajman ve karar süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Murat İkinci, savaş ortamlarının artık çok hızlı değiştiğini belirterek özellikle hava savunma sistemlerinde insan karar sürecini destekleyen yapay zeka altyapılarının kritik önem taşıdığını söyledi.

MİNİ SEYİR FÜZESİ 250 KİLOMETRE MENZİL HEDEFLİYOR

Fuarda tanıtılan sistemlerden biri de Mini Seyir Füzesi oldu. ROKETSAN'ın SOM, ATMACA ve ÇAKIR ailesinin yeni üyesi olarak tanımlanan mühimmatın düşük maliyetli ve yüksek adetli üretim anlayışıyla geliştirildiği açıklandı.

ROKETSAN yönetimi, Mini Seyir Füzesi'nin özellikle SİHA platformlarına uzun menzilli vurucu güç kazandıracağını ifade etti. Açıklamaya göre sistemin 250 kilometreye kadar etki sağlayabilecek kapasitede olması hedefleniyor.

CİDA TANKSAVAR SİSTEMİ SERİ ÜRETİM AŞAMASINDA

ROKETSAN'ın tanıttığı ürünlerden biri de görüş ötesi hedeflere yönelik geliştirilen CİDA tanksavar sistemi oldu. Sistem, operatöre gerçek zamanlı görüntü aktarımı sağlayan arayıcı başlık yapısıyla öne çıkıyor.

Murat İkinci, CİDA'nın havadan karaya 55 kilometrenin üzerinde, karadan karaya ise 35 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabildiğini açıkladı. Şirket ayrıca sistem için seri üretim çalışmalarının başladığını duyurdu.

CİRİT ANTİ-İHA SİSTEMİ İHRACAT BAŞARISI ELDE ETTİ

ROKETSAN, uzun yıllardır kullanılan CİRİT füzesini de dron tehditlerine karşı yeniden yapılandırdı. Şirket, lazer güdümlü sistemin hava savunma görevine adapte edildiğini açıkladı.

Murat İkinci, düşük maliyetli dron saldırılarına karşı maliyet etkin çözüm geliştirmeye çalıştıklarını belirterek sistemin ihracatının da gerçekleştirildiğini söyledi.

ROKETSAN ÜRETİM KAPASİTESİNİ BÜYÜTÜYOR

Şirket, SAHA 2026 kapsamında yeni üretim tesisleri ve AR-GE yatırımlarına ilişkin bilgiler de paylaştı. Açıklamaya göre ROKETSAN, son dönemde yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın açılışını yaparken yeni 2 milyar dolarlık yatırım sürecini de başlattı.

ROKETSAN yönetimi, ihracattan elde edilen gelirlerin büyük bölümünün üretim kapasitesi ve altyapı yatırımlarına yönlendirildiğini ifade etti.

İHRACATTA 1 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Murat İkinci, şirketin 2025 yılında 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini belirterek 2026 hedefinin 1 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu açıkladı. Şirketin ciro hedefinin ise 3 milyar doların üzerine taşınması planlanıyor.

ROKETSAN'ın SAHA 2026'da tanıttığı yeni sistemler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yüksek teknoloji odaklı dönüşümünün yeni örnekleri arasında gösteriliyor. Önümüzdeki süreçte bu ürünlerin hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem de uluslararası pazarda daha geniş kullanım alanı bulması bekleniyor.

