Barut tarih oluyor: ROKETSAN yapay zekalı NEŞTER ve yeni mini füzeleriyle savaş ezberini bozdu
ROKETSAN, SAHA 2026 Fuarı'nda patlayıcı harp başlığı taşımayan yeni nesil NEŞTER teknolojisini tanıttı. Yapay zeka destekli sistem, yalnızca tehdit unsurunu hedef alarak hassas operasyon kabiliyeti sunuyor. Fuarda ayrıca Mini Seyir Füzesi, CİDA tanksavar sistemi ve CİRİT Anti-İHA çözümü de öne çıktı.
PATLAYICISIZ NEŞTER SİSTEMİ SAHA 2026'DA TANITILDI
Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinden ROKETSAN, 8 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yeni nesil savunma teknolojilerini tanıttı. Şirketin öne çıkardığı sistemlerden biri olan NEŞTER füzesi, patlayıcı harp başlığı taşımadan hedefi etkisiz hale getirme yaklaşımıyla dikkat çekti.
NEŞTER'İN TEMEL AMACI YAN HASARI AZALTMAK
Murat İkinci, NEŞTER sisteminin temel felsefesini şu sözlerle anlattı:
"NEŞTER'in temel felsefesi aslında hiçbir patlayıcı kullanmadan sadece size tehdit olan mekanizmayı bertaraf etmeye dayanan bir teknolojiye sahip."
İkinci ayrıca sistemin, mevcut MAM-L mühimmatının farklı bir mekanizmayla yeniden yapılandırılmış versiyonu olduğunu belirtti. Açıklamaya göre sistemde klasik patlayıcı harp başlığı yerine alternatif etki mekanizması kullanılıyor.
YAPAY ZEKA VE OTONOM SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKTI
ROKETSAN, SAHA 2026'da yalnızca NEŞTER'i değil, yapay zeka destekli yeni nesil savaş teknolojilerini de sergiledi. Şirket, füze sistemleri ve hava savunma platformlarında yapay zeka algoritmalarını kullanarak hedef seçimi, angajman ve karar süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.
Murat İkinci, savaş ortamlarının artık çok hızlı değiştiğini belirterek özellikle hava savunma sistemlerinde insan karar sürecini destekleyen yapay zeka altyapılarının kritik önem taşıdığını söyledi.