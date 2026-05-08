MİNİ SEYİR FÜZESİ 250 KİLOMETRE MENZİL HEDEFLİYOR

Fuarda tanıtılan sistemlerden biri de Mini Seyir Füzesi oldu. ROKETSAN'ın SOM, ATMACA ve ÇAKIR ailesinin yeni üyesi olarak tanımlanan mühimmatın düşük maliyetli ve yüksek adetli üretim anlayışıyla geliştirildiği açıklandı.

ROKETSAN yönetimi, Mini Seyir Füzesi'nin özellikle SİHA platformlarına uzun menzilli vurucu güç kazandıracağını ifade etti. Açıklamaya göre sistemin 250 kilometreye kadar etki sağlayabilecek kapasitede olması hedefleniyor.