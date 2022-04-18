NASA'nın yeni planı felakete yol açabilir! Bilim insanlarından uzaylı uyarısı

Uzaylılar var mı yok mu tartışmaları devam ederken, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Bilim insanları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir uzaylı istilasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Oxford'un İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi Anders Sandberg, bu tür bilgileri paylaşmanın dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğunu söyledi.