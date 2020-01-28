NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

Son yıllarda çalışmalarıyla dünya basınının dikkatini üzerine çelen NASA, yeni elemanına vereceği maaş ile de gündeme oturdu. Birçok insanın çocukluk hayatli olan astronotluk sanıldığı gibi pek de kolay bir iş değil. NASA'nın gözdeleri astronotların aldığı maaş da iş hayatlarıyla orantılı. NASA eleman arıyor! Maaşı duyan kulaklarına inanamıyor.