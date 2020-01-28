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NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

Son yıllarda çalışmalarıyla dünya basınının dikkatini üzerine çelen NASA, yeni elemanına vereceği maaş ile de gündeme oturdu. Birçok insanın çocukluk hayatli olan astronotluk sanıldığı gibi pek de kolay bir iş değil. NASA'nın gözdeleri astronotların aldığı maaş da iş hayatlarıyla orantılı. NASA eleman arıyor! Maaşı duyan kulaklarına inanamıyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:20
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NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

NASA, bir süredir kendisiyle çalışacak o 'kişiyi' arıyor. Karşılığında ise vereceği maaş çok konuşulacak. Peki NASA'ya girecek kişi ne yapacak? NASA yönetici arayışına başladı. Alınacak elemanın yıllık maaşı 188.066 doları buluyor.

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NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

Peki bu ne demek? NASA'ya girecek kişi ayda yaklaşık 15.672 doları cebine atacak. Seçilecek kişi görev planlama aşamalarının yanında tasarım ve geliştirmeden sorumlu olacak.

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NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

NASA, diğer yandan da Kızıl Gezegen Mars'tan toplanan numunelerin Dünya'ya getirilmesi için yoğun bir uğraş içinde. Bu göreve liderlik edecek kişi için arayışlar da başladı. Önümüzdeki 10 yılı kapsayan Mars Sample Return (MSR) programı kapsamında, örnekler dünyaya getirilecek.

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NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

MSR programı kapsamında, Mars'tan alınan toprak, atmosfer ve kaya örnekleri Dünya'ya getirilecek ve burada test edilecek.

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NASA'nın yeni çalışanına vereceği maaş dudak uçuklattı! NASA...

Peki NASA'nın aksine Rusya'da neler oluyor? Günümüz Rus kozmonotları nasıl yaşıyor, ne kadar maaş alıyor, neler yiyor?