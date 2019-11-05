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NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

ABD'nin askeri ve sivil alandaki araştırmaları için kurduğu uzay programı çalışmaları üssü NASA, yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Cygnus'ın Pazartesi günü istasyona ulaştığını açıklayan NASA, bir paylaşımda paylaşımda bulundu. NASA uzaydan fotoğraflar paylaşmaya da devam etti. Sadece uzay araçlarını değil MARS'tan da fotoğraflar paylaşan NASA, yeni görüntülerle herkesi hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:43
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NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

ABD'nin askeri ve sivil alandaki araştırmaları için kurduğu uzay programı çalışmaları üssü NASA, yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Cygnus'ın Pazartesi günü istasyona ulaştığını açıklayan NASA, bir paylaşımda paylaşımda bulundu. NASA uzaydan fotoğraflar paylaşmaya da devam etti. Sadece uzay araçlarını değil MARS'tan da fotoğraflar paylaşan NASA, yeni görüntülerle herkesi hayrete düşürdü.

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NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

Uzay projelerine devam eden NASA'nın Cygnus'ın Pazartesi günü istasyona ulaştığını duyurduğu mesajı.

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NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

Uzay boşluklarınından ve Mars'tan da dahil olmak üzere birçok projeden fotoğraf paylaşan NASA, günler önceki paylaşımlarıyla gündemi sarsmıştı.

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NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

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NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.