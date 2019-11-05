NASA, Cygnus'ın istasyona ulaştığını duyurdu! İşte NASA'nın son dönemdeki dikkat çeken açıklamaları

ABD'nin askeri ve sivil alandaki araştırmaları için kurduğu uzay programı çalışmaları üssü NASA, yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Cygnus'ın Pazartesi günü istasyona ulaştığını açıklayan NASA, bir paylaşımda paylaşımda bulundu. NASA uzaydan fotoğraflar paylaşmaya da devam etti. Sadece uzay araçlarını değil MARS'tan da fotoğraflar paylaşan NASA, yeni görüntülerle herkesi hayrete düşürdü.