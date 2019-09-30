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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarının çektiği fotoğrafı yayınladı. Astronotların çekiminde Nil Deltası ile birlikte Türkiye de görüldü. Geçtiğimiz günlerde Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları ilk kez yayınlayan NASA'nın Türkiye paylaşımı dikkat çekti.1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 21:59
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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarının çektiği fotoğrafı yayınladı. Astronotların çekiminde Nil Deltası ile birlikte Türkiye de görüldü. Geçtiğimiz günlerde Mars'a ailt görülmemiş fotoğrafları ilk kez yayınlayan NASA'nın Türkiye paylaşımı dikkat çekti.

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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı

1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu.

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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı

İşte NASA'nın resmi Instgram hesabından yaptığı Türkiye'yi gösteren paylaşım.

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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.