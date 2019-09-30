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NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarının çektiği fotoğrafı yayınladı. Astronotların çekiminde Nil Deltası ile birlikte Türkiye de görüldü. Geçtiğimiz günlerde Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları ilk kez yayınlayan NASA'nın Türkiye paylaşımı dikkat çekti.1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 21:59
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