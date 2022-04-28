Milli helikopter motoru için heyecan veren açıklama! Tarih açıklandı

Alp Havacılık'ın dişli kutularının üretilmesi konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayan Akşit, "Milli helikopterimiz Gökbey'in motor projesi bize gelince, motorun en kritik alt sistemi olan dişli kutusu için Alp Havacılık'ın kapısını çaldık. Bizim mühendislik desteğimizle, onlar da bir tasarım ve mühendislik ekibi kurdular. Dişli kutusunu Türkiye'de tamamen özgün ve yerli olarak geliştirdik." ifadesini kullandı.