25 Mart 2022, Cuma
Mars'ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğraf görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 25.03.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 06:14
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