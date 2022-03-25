Mars’ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Fotoğrafın altında uzaylılara ait bir yapı var. Gerçekten buradaki yapı, tünel ile birbirine bağlanan piramit ve kare şeklinde binalardan oluşuyor." açıklamasında bulundu. "Durumun böyle olması, o yapıyı inşa eden uzaylıların sadece gezegenin etrafında serbestçe dolaşmadıkları, bunun yanında güvende olmak için tüneller inşa ettiklerini anlatıyor."