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Mars'ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğraf görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 06:14
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Mars’ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Varlığı iddia edilen uzay üssünün, NASA'nın güneş sisteminde bilinen en büyük volkanik dağ olan Olympus Mons yakınlarındaki '2001 Mars Odyssey Misyonu' tarafından çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. İngilltere merkezli Express haber sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın arşivlerinden çıkan inanılmaz fotoğrafın alt kısmında, kayalardan yapılmış bir yapı gözüküyor ve UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor. UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.

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Mars’ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

"UZAYLILARA AİT BİR ÜS"
UFO uzmanı Scott C Waring "Mars üzerinde bulunan antik bir uzay üssü neye benzerdi?" sorusunu sorduktan sonra, "NASA'nın arşivinden çıkan bu fotoğraf, bu soruyu açıklıyor.

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Mars’ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Fotoğrafın altında uzaylılara ait bir yapı var. Gerçekten buradaki yapı, tünel ile birbirine bağlanan piramit ve kare şeklinde binalardan oluşuyor." açıklamasında bulundu. "Durumun böyle olması, o yapıyı inşa eden uzaylıların sadece gezegenin etrafında serbestçe dolaşmadıkları, bunun yanında güvende olmak için tüneller inşa ettiklerini anlatıyor."

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Mars’ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

UFO avcısına göre, NASA'nın fotoğrafındaki uzaylı üssü, Kızıl Gezegenin etrafına yayılmış yüzlerce uzaylı yapısından sadece bir tanesi.

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Mars’ta bir insan silüeti! NASA paylaştı bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Waring, UFO meraklıları topluluğunda, uzaylı faaliyetlerini kanıtlamak için Mars ve Ay'ın çekilmiş binlerce fotoğrafını tarayan biri olarak tanınıyor.