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Lüks otomobilin koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 07:49
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Lüks otomobilin koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı

Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

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Lüks otomobilin koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı

IBM tarafından 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.

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Lüks otomobilin koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı

Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.

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Lüks otomobilin koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı

İşte dünyanın ilk kişisel bilgisayarının içinden çıkanlar...

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Lüks otomobilin koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı