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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırın!

Çöp sandığımız eşyalar aslında akıllıca kullanıldığında öyle işlere yarıyor ki şaşırmamak elde değil! Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak. Son olarak bir YouTuber bir kola şişesini çöpe atmak yerine onu değerlendirerek internetini hızlandırmayı başardı! YouTube'ta milyonlarca izlenen kola şişesi ile internet hızını artırma formülü ağızları açık bıraktı. Peki değersiz görüp çöpe atacağımız boş bir kola kutusu ile interneti hızlandırmak nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta fenomen olan internet hızlandırma taktiği...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 15:10
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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırın!

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırın!

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırın!

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırın!

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırın!

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.