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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler
Son dakika: İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler... Askeri teknoloji alanında hız kesmeden çalışmalarına devam eden Türkiye, buradaki başarısıyla dünyanın dilinde. Özellikle SİHA'ların Libya,Suriye ve Dağlık Karabağ bölgesindeki belirleyici güç olması, İngilizler, Fransızlar ve birçok batılı devlet kamuoyunda günlerce konuşuldu. İşte Türkiye'nin 2020'de düşmana korku veren o silahları...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 14:49
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