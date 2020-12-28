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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler

Son dakika: İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler... Askeri teknoloji alanında hız kesmeden çalışmalarına devam eden Türkiye, buradaki başarısıyla dünyanın dilinde. Özellikle SİHA'ların Libya,Suriye ve Dağlık Karabağ bölgesindeki belirleyici güç olması, İngilizler, Fransızlar ve birçok batılı devlet kamuoyunda günlerce konuşuldu. İşte Türkiye'nin 2020'de düşmana korku veren o silahları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 14:49
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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler

Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde bu yıl üst sıralara taşıdı.

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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50'ye girme başarısı gösterdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC'ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS eklendi.

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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler

MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

T70 Genel Maksat Helikopteri için Alp Havacılık tarafından üretilen ilk dinamik komponetler ve iniş takımları TUSAŞ'a teslim edildi.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç polisin kullanımına verildi.

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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler

Taşınabilir mühimmat sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

Drone-mini/mikro İHA ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hale getirecek Kangal Karıştırma/Köreltme Sistemi ile Anka-S için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatlarına başlandı.

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İşte 2020'ye damga vuran Türk silahları! Dünyayı kıskandıran dev projeler

TESLİMATLAR HIZ KESMEDİ
Bayraktar TB2 İHA, Atak helikopteri, Anka gibi hava platformlarının teslimatı yıl boyunca sürdü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tekerlekli araçların kurtarılması faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli imkanlarla üretilen Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K'nın teslimatları tamamlandı.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlar başladı.

Envanterdeki zırhlı muharebe aracı Vuran 4x4 ve mayına karşı korumalı araç Kirpi-II'ye yenileri eklendi.

Korkut Kundağı Motorlu Hava Savunma Top Sistemi, Serhat Seyyar Havan Tespit Radarı, ASELPOD Hedefleme Sistemi, REDET-II Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatlarına devam edildi.