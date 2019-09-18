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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ederken, BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde gün yüzüne çıktı. Pikap aracın ismini TEKNOFEST İstanbul kapsamından cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının planlandığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:31
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