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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ederken, BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde gün yüzüne çıktı. Pikap aracın ismini TEKNOFEST İstanbul kapsamından cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının planlandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:31
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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu

TEKNOFEST'te dikkat çeken araçlardan biri de BMC'nin, önce İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik personelinin meskun mahal ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanıp, sonrasında ise geliştirilen pikabı oldu.

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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, aracın hem sivil versiyonunu geliştirmek, hem de askeri ihtiyaçları karşılayabilmek için yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını vurguladı.

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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu

İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Öztürk, pikap aracın ismini TEKNOFEST İstanbul kapsamından cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının planlandığını söyledi.

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İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak! Seri üretim tarihi belli oldu

3 KİLOGRAM TNT'YE DAYANIKLI
Pikap aracın özelliklerine ilişkin de bilgiler veren Öztürk, şöyle konuştu:"Araç 6 ton ağırlığında, 5 kişi taşıma kapasitesi var. Arkasına doçka dediğimiz makineli tüfek takabiliyorsunuz. 3 bin 800 motor, 2 bin 800 tork var; 280 beygir gücünde. BR 7 balistik koruma seviyesinde, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı vaziyette. Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. İlk hedefimiz de bir aksilik çıkmazsa İçişleri Bakanlığı, onlara vermeyi düşünüyoruz. Hatta bu araçları Suriye sınırındaki güvenlik tedbirlerinde görme ihtimalimiz de var."