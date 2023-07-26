iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Apple'ın iPhone 15 ve 15 Plus modelleri, 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla kullanıcılara hitap ediyor. Diğer yandan, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde daha büyük bir ekran, 6,7 inç boyutunda yer alıyor. Apple, bu modellerdeki ekran tasarımına "Dinamik Ada Kesiti" adını vererek, görsel deneyimi önemli ölçüde artırıyor.