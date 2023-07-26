HaberlerGaleriiPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...
iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 15'i resmi olarak tanıttı. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş kamera sensörleriyle dikkat çeken iPhone 15 serisi, teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. İşte size bildiğiniz tüm iPhone'ları unutturacak iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...