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Haberler Galeri iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 15'i resmi olarak tanıttı. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş kamera sensörleriyle dikkat çeken iPhone 15 serisi, teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. İşte size bildiğiniz tüm iPhone'ları unutturacak iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:23
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iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 15'i resmi olarak tanıttı. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş kamera sensörleriyle dikkat çeken iPhone 15 serisi, teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. İşte size bildiğiniz tüm iPhone'ları unutturacak iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Dünya genelinde büyük bir heyecanla beklenen iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri, farklı ekran boyutları ve tasarım detaylarıyla kullanıcıların karşısına çıktı.

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iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Apple'ın iPhone 15 ve 15 Plus modelleri, 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla kullanıcılara hitap ediyor. Diğer yandan, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde daha büyük bir ekran, 6,7 inç boyutunda yer alıyor. Apple, bu modellerdeki ekran tasarımına "Dinamik Ada Kesiti" adını vererek, görsel deneyimi önemli ölçüde artırıyor.

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iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Tanıtımda vurgulanan bir diğer önemli detay ise iPhone 15 Pro serisindeki katı hal tuşları oldu. Teknik gelişmeler ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda iPhone 15 Pro serisinde yer alması planlanan katı hal tuşlarının rafa kaldırıldığı açıklandı. Bu değişiklik, kullanıcıların telefon deneyimini daha da kolaylaştıracak.

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iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...

Pro modelleri için ProMotion ve Always-On teknolojileri özelliğini koruyan Apple, böylece kullanıcılarına daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. iPhone 15 serisi ayrıca, geliştirilmiş kamera sensörleriyle yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimlerine imkan tanıyor.