iPhone 12 için tarih belli oldu! Apple kullanıcılarına müjdeyi verdi

İSİMSİZ KAYNAK İPHONE 12'NİN TANITIM TARİHİNİ AÇIKLADI

iPhone 12 tanıtım tarihi hakkında konulan Hollandalı bir telekomünikasyon şirketi çalışanı, Apple'ın iPhone 12 etkinliğinin 13 Ekim'de düzenleneceğini iddia etti. AppleInsider'a konuşan ismini vermek istemeyen çalışan, iPhone 12'nin 13 Ekim Salı akşamı tanıtılacağını ve 16 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacağını aktardı. Jon Prosser'ın iddiası ise yeni modellerin 12 Ekim'de tanıtılacağına yönelikti. Bir günlük hata payına rağmen iddiaların isimsiz kaynak ile paralel olduğunu söylemek mümkün.