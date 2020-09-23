iPhone 12 için tarih belli oldu! Apple kullanıcılarına müjdeyi verdi Apple, yeni iPhone 12 serisi için ortaya iddiaları kabul etti. iPhone 12'nin çıkış tarihi için geri sayım başlarken, kullanıcılar tanıtım tarihini öğrenmek istiyordu. Apple, yeni ürününde birçok yenilik düzenlediğini ve gecikmenin nedeni olduğunu açıklamıştı. Giriş Tarihi: 23.09.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 22:05
iPhone 12 tanıtımı için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, Hollandalı bir telekomünikasyon şirketi çalışanı, Apple'ın iPhone 12 etkinliği için belirlediği tarihi açıkladı. Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. iPhone 12'lerde kutudan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR IPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'la ilgili isabetli tahminleriyle bilinen Jon Prosser, iPhone 12 ailesinin 13 Ekim'de tanıtılacağıyla ilgili haberleri doğruladı.
İSİMSİZ KAYNAK İPHONE 12'NİN TANITIM TARİHİNİ AÇIKLADI
iPhone 12 tanıtım tarihi hakkında konulan Hollandalı bir telekomünikasyon şirketi çalışanı, Apple'ın iPhone 12 etkinliğinin 13 Ekim'de düzenleneceğini iddia etti. AppleInsider'a konuşan ismini vermek istemeyen çalışan, iPhone 12'nin 13 Ekim Salı akşamı tanıtılacağını ve 16 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacağını aktardı. Jon Prosser'ın iddiası ise yeni modellerin 12 Ekim'de tanıtılacağına yönelikti. Bir günlük hata payına rağmen iddiaların isimsiz kaynak ile paralel olduğunu söylemek mümkün.
APPLE KAÇ İPHONE 12 MODELİ TANITACAK?
Apple'ın 13 Ekim'de muhtemel etkinlikte 5,4 inçlik iPhone 12 Mini , 6,1 inçlik iPhone 12 , 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bu modellerinin hepsinin 5G desteği ile gelmesi neredeyse kesin.
KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI DETAYI
iPhone 12'lerde şarj adaptörünün çıkmayacak olması ile birlikte Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen kablosuz şarj cihazı gündeme geldi.