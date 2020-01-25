iPhone 11 sınıfta kaldı! İlk 15'e bile giremedi! En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda?

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark tüm dünyada otorite olarka kabul ediliyor. Tüm teknoloji devlerinin kameralarını test eden DxOMark iPhone 11'i de denedi. iPhone 11, DxOMark testlerinden geçemeyerek sınıfta kaldı. Detaylı testler sonucu iPhone 11'e 109 puan verildi. iPhone 11 bu puanla 17.sırada yer aldı. Peki, en iyi kamera hangi telefonda? İşte DxOMark test sonuçlarına göre telefonların kamera özellikleri...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 17:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





