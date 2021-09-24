iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iPhone 13'ün tanıtılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de iOS 15 güncellemesi oldu. iOS 15 güncellemesinin hangi cihazlara yüklenebileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Apple tarafından iOS 15 özellikleri ve güncelleme hakkında detaylar belirlendi. Peki, iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...