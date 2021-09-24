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Haberler Galeri iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iPhone 13'ün tanıtılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de iOS 15 güncellemesi oldu. iOS 15 güncellemesinin hangi cihazlara yüklenebileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Apple tarafından iOS 15 özellikleri ve güncelleme hakkında detaylar belirlendi. Peki, iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:35
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iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

iOS 15 hangi telefonlara gelecek? ABD'li teknoloji firması Apple, California Cupertino'daki merkezinde düzenlenen sanal bir etkinlikle dört yeni iPhone 13 modelini tanıttı. Apple'nın geçen günlerde tanıttığı iPhone 13'lerin ön satışı bazı yerlerde başlarken gözler iOS 15 sürümüne çevrildi. iOS 15 güncellemesini yükleyecek olan kullanıcılar, güncellemenin hangi telefonlara yapılabileceğini araştırıyor. Peki, iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar ve iOS 15 özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

iOS 15 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar:

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iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

* iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
* iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
* iPhone SE (2020)

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iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

* iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
* iPhone XS / XS Max / XR
* iPhone X
* iPhone 8 / 8 Plus
* iPhone 7 / 7 Plus
* iPhone SE (İlk nesil)
* iPhone 6S / 6S Plus

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iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar

GÜNCELLEME ALACAK ANCAK...

iOS 15 güncellemesi alacak cihazlardan bazıları güncellemeyi yükleseler de bu özelliklerden faydalanamayacak. A12 Bionic yonga seti olmayan cihazlar yani iPhone XR öncesi modellerde iOS 15 özellikleri bulunmayacak.