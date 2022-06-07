Instagram çöktü mü son dakika! 7 Haziran Instagram akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
Son dakika... Instagram çöktü mü? Birkaç saattir Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Fotoğraf ve video paylaşım mecrası Instagram'a erişim problemi yaşayan kullanıcılar, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Çoğu kullanıcı 'akış yenilenemedi' hatası yaşadığını bildirdi. Peki, Instagram çöktü mü? 7 Haziran Instagram akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek? İşte Instagram çökme sorununa ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.06.2022
16:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
16:45
Instagram çöktü mü? Instagram'da son dakika erişim problemi yaşanıyor. Akış yenilenemedi hatasının yoğun görüldüğü Instagram'da yükleme ve gönderme hataları da ön plana çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere akış yenilenemedi hatası birçok ilde devam ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? 7 Haziran Instagram akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...
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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da saat 15.22'den itibaren erişim problemi yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da gün içerisinde "akış yenilenemedi" hatası ile karışlaştıklarını belirtiyor. Sorunun neden kaynaklandığı henüz açıklanmazken, hatanın düzeleceği saat de bildirilmedi.
Canlı arıza haritası üzerinden yayınlanan verilere göre, Türkiye'deki Instagram erişim probleminin yaşandığı bölgeler görseldeki gibi görülmektedir.
SOSYAL MEDYADA 'İNFLUENCER'LAR TARAFINDAN YAPILAN REKLAMLARA YAKIN TAKİP
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu ile Reklam Özdenetim Kurulu, sosyal medya reklamlarının tüketicilere doğru ve yanıltıcı olmayan şekilde ulaşması amacıyla "Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi"ni hayata geçirdi.
Reklam Kurulu ile Reklam Özdenetim Kurulu, dijital mecrada yer alan sosyal medya hesapları, marka-reklamveren hesapları ve belirlenen sektörlerde seçilen hesaplarda yer verilen reklam içerikleri için harekete geçti.
Başlatılan projeyle, söz konusu içeriklerin yapay zekayla taranması, yasal düzenlemelere uygunluğunun hızlı ve kolay biçimde takip edilmesi ve gerekli aksiyonun alınarak tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında geliştirilen uygulamayla daha önce belirlenen anahtar kelimeyle ilgili sosyal medya hesaplarında tarama işlemi ve ön raporlama gerçekleştiriliyor. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyle son hali verilen rapor, Reklam Kurulu ile paylaşılıyor. Bu kapsamda, ilgili yasal düzenlemelere aykırı reklam ve ticari uygulamalarda bulunanlar hakkında Reklam Kurulu tarafından inceleme ve idari denetim başlatılıyor. Projeyle tüketicilerin etkin şekilde korunması öngörülüyor.