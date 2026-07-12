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İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UC San Diego araştırmacıları, uzaktan kontrol edilen insansı robotlarla canlı domuzlar üzerinde iki deneysel safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdi. Preklinik çalışma, sistemin insanlarda klinik kullanıma geçmesinden önceki teknik uygulanabilirlik aşamasını değerlendiriyor.

İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi 1

Tıp ve robotik teknolojilerinin kesiştiği noktada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. California Üniversitesi San Diego'da görev yapan araştırmacılar, insansı robotlar kullanarak iki başarılı laparoskopik safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdi. Uzaktan kontrol edilen robotların operasyonu başarıyla tamamlaması, robot destekli cerrahinin geleceğine ilişkin önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. (Temsili görsel)

İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi 2

CANLI DOKU ÜZERİNDE BAŞARILI OPERASYON

Deney kapsamında iki insansı robot, laparoskopik kolesistektomi olarak bilinen safra kesesi alma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Robotlar operasyon sırasında dokuların geri çekilmesi, diseksiyon işlemleri, klips uygulaması ve safra kesesinin karaciğer yatağından ayrılması gibi kritik cerrahi aşamaları eksiksiz yerine getirdi.

Operasyon boyunca robotlar, deneyimli cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edildi. Güvenlik amacıyla sistemler sabitlenerek kontrollü bir çalışma ortamı oluşturuldu. (Temsili görsel)

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İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi 3

AMAÇ GELECEĞİN SAĞLIK HİZMETLERİNİ ŞEKİLLENDİRMEK

Çalışmanın temel hedefi, insansı robotların uzman cerrahların fiziksel olarak bulunamadığı bölgelerde sağlık hizmetlerine destek sağlayıp sağlayamayacağını ortaya koymak oldu.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, teknolojinin klinik kullanıma geçebilmesi için çözülmesi gereken teknik zorluklar bulunduğu belirtilirken, elde edilen sonuçların gelecek adına umut verici olduğu vurgulandı. (Temsili görsel)

İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi 4

ÖZEL CERRAHİ ROBOT YERİNE PİYASADAKİ MODEL TERCİH EDİLDİ

Araştırmada bu iş için özel olarak geliştirilen bir cerrahi robot yerine piyasada bulunan Unitree G1 modeli tercih edildi.

Robotların öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Özellik Bilgi
Boy Yaklaşık 1,2–1,5 metre
Ağırlık Yaklaşık 27–32 kilogram
Fiyat 20 bin doların altında
Donanım Üç parmaklı hassas el sistemi, gelişmiş bilek ve bel eklemleri
Sensörler 3D LiDAR ve derinlik kamerası

Araştırmacılara göre robotlar, sahip oldukları hassas el sistemi ve gelişmiş sensörleri sayesinde cerrahi aletleri yüksek doğrulukla kullanabildi. (Temsili görsel)

İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi 5

MİLYON DOLARLIK SİSTEMLERE ALTERNATİF OLABİLİR

Bugün birçok hastanede kullanılan robotik cerrahi sistemleri yüksek maliyetleri nedeniyle her sağlık kuruluşunun erişebileceği teknolojiler arasında yer almıyor. Araştırmada kullanılan insansı robotların daha düşük maliyetli olması ise özellikle küçük hastaneler ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgeler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, genel amaçlı insansı robotların yalnızca ameliyatlarda değil, hastane içinde farklı görevlerde de kullanılabilecek esnek bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. (Temsili görsel)

İnsansı robotlarla canlı hayvan üzerinde ilk ameliyat deneyi 6

ÖNÜNDE AŞILMASI GEREKEN TEKNİK ENGELLER BULUNUYOR

Araştırma ekibi, sistemin önemli bir başarı ortaya koymasına rağmen çözülmesi gereken bazı teknik başlıkların bulunduğunu belirtiyor. Bunlar arasında:

  • Ameliyat sırasında sık kalibrasyon ihtiyacı
  • Robot kollarının hareket alanının sınırlı olması
  • Veri iletimindeki gecikmenin azaltılması
  • Otonom çalışma kapasitesinin geliştirilmesi

yer alıyor. (Temsili görsel)

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