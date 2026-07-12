İnsansı robot ilk kez ameliyata girdi: Doktorların yerini alacaklar mı?

Tıp ve robotik teknolojilerinin kesiştiği noktada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. California Üniversitesi San Diego'da görev yapan araştırmacılar, insansı robotlar kullanarak iki başarılı laparoskopik safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdi. Uzaktan kontrol edilen robotların operasyonu başarıyla tamamlaması, robot destekli cerrahinin geleceğine ilişkin önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Operasyon boyunca robotlar, deneyimli cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edildi. Güvenlik amacıyla sistemler sabitlenerek kontrollü bir çalışma ortamı oluşturuldu.

Deney kapsamında iki insansı robot, laparoskopik kolesistektomi olarak bilinen safra kesesi alma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Robotlar operasyon sırasında dokuların geri çekilmesi, diseksiyon işlemleri, klips uygulaması ve safra kesesinin karaciğer yatağından ayrılması gibi kritik cerrahi aşamaları eksiksiz yerine getirdi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, teknolojinin klinik kullanıma geçebilmesi için çözülmesi gereken teknik zorluklar bulunduğu belirtilirken, elde edilen sonuçların gelecek adına umut verici olduğu vurgulandı.

Çalışmanın temel hedefi, insansı robotların uzman cerrahların fiziksel olarak bulunamadığı bölgelerde sağlık hizmetlerine destek sağlayıp sağlayamayacağını ortaya koymak oldu.

Araştırmacılara göre robotlar, sahip oldukları hassas el sistemi ve gelişmiş sensörleri sayesinde cerrahi aletleri yüksek doğrulukla kullanabildi.

Araştırmada bu iş için özel olarak geliştirilen bir cerrahi robot yerine piyasada bulunan Unitree G1 modeli tercih edildi.

MİLYON DOLARLIK SİSTEMLERE ALTERNATİF OLABİLİR

Bugün birçok hastanede kullanılan robotik cerrahi sistemleri yüksek maliyetleri nedeniyle her sağlık kuruluşunun erişebileceği teknolojiler arasında yer almıyor. Araştırmada kullanılan insansı robotların daha düşük maliyetli olması ise özellikle küçük hastaneler ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgeler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, genel amaçlı insansı robotların yalnızca ameliyatlarda değil, hastane içinde farklı görevlerde de kullanılabilecek esnek bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor.