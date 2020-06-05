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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”
Bilim insanları yaptıkları yeni çalışmada, 110 milyon yıl önce öldüğü düşünülen bir buçuk ton ağırlığındaki zırhlı dinozorun fosilinde, dev hayvanın son yediklerinin kalıntısına rastladı. Uzmanlar, söz konusu dinozor fosilinin keşfedilen en iyi korunmuş örnek olduğunu ve bulguların dev canlıların beslenmesine ilişkin bilgi sağladığını aktardı.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:32Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:33