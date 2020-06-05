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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

Bilim insanları yaptıkları yeni çalışmada, 110 milyon yıl önce öldüğü düşünülen bir buçuk ton ağırlığındaki zırhlı dinozorun fosilinde, dev hayvanın son yediklerinin kalıntısına rastladı. Uzmanlar, söz konusu dinozor fosilinin keşfedilen en iyi korunmuş örnek olduğunu ve bulguların dev canlıların beslenmesine ilişkin bilgi sağladığını aktardı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:33
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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği” GALERİ DEVAM EDİYOR

Kanadalı araştırmacılar, bir dinozorun 110 milyon yıl önceki son yemeğinin fosilleşmiş kanıtlarını keşfettiler.

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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

Saskatchewan Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları yeni çalışmada, 2011 yılında Kanada'da bulunan ve 110 milyon yıl önce öldüğü düşünülen bir buçuk ton ağırlığındaki zırhlı dinozorun fosilini analiz etti.

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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

EĞRELTİ OTLARI VE KÖMÜR PARÇALARI
Borealopelta markmitchell olarak dinozorun, midesinde eğreltiotu yapraklarının yanı sıra çeşitli bitkilere ait dal ve sap örnekleri bulundu. Bazı parçaların üzerindeki kömür parçaları da keşfedildi, bu da büyük dinozorun yangınlarla harap olmuş bir alanda beslendiğini ortaya koydu.

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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

NTV'nin haberine göre, Jeolog Jim Basinger, "Bir dinozorda korunmuş mide içeriğinin bulunması oldukça nadir bir durum, zırhlı dinozorunki bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor midesi" ifadelerini kullandı.

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Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

DİNOZOR BESLENMESİNE DAİR YENİ BİLGİLER
Çalışmanın ortak yazarlarından biyoloh David Greenwood, "Araştırmacılar, mide analizde yüzde 88 çiğnenmiş yaprak ve yüzde yedi oranında sap ve dal buldu" dedi.

Bilim insanları eğrelti otlarının kütlesinin bir futbol topu büyüklüğünde olduğunu ve bulguların dinozorların beslenme alışkanlıklarına yeni bir ışık tuttuğunu açıkladı.