Heyecanlandıran keşif! 110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

EĞRELTİ OTLARI VE KÖMÜR PARÇALARI

Borealopelta markmitchell olarak dinozorun, midesinde eğreltiotu yapraklarının yanı sıra çeşitli bitkilere ait dal ve sap örnekleri bulundu. Bazı parçaların üzerindeki kömür parçaları da keşfedildi, bu da büyük dinozorun yangınlarla harap olmuş bir alanda beslendiğini ortaya koydu.