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HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

Türkiye, son zamanlarda yaptığı teknoloji hamleleriyle adından sıkça söz ettiriyor. HAVELSAN'ın son adımı büyük beğeni topladı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı insansız kara aracında sona geldi. HAVELSAN'ın üzerinde çalıştığı algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup, ortak görev yapmalarını sağlamaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:42
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HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, 2018'den bu yana otonom sistemler konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

Çalışmalar sonucunda 2019 yılında kısa süre içinde orta seviye insansız kara aracı prototipi tasarlanarak geliştirildi. Prototip araçla sürüş ve arazide test faaliyetlerine devam ediliyor.

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HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

Orta seviye insansız kara aracı prototipi, otonom araç kontrol ünitesinden motor kontrol sistemine, batarya izleme sisteminden LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörler ile veri füzyon birimine, yapay zeka modülünden sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemlerinden uzaktan kontrol ünitesine fiziksel çevresiyle uyumlu, kararlı ve gürbüz bir ünite olarak geliştiriliyor.

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HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

Boyu 150, genişliği 100, yüksekliği 60 santimetre olan HAVELSAN İnsansız Kara Aracı, 350 kilogram ağırlıkta bulunuyor. Elektrikli motora sahip araç, saatte 7 kilometre hıza çıkabiliyor. Araç, 2 saatten fazla operasyon süresiyle görev yapıyor.

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HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

İNSANSIZ SİSTEMLER İÇİN "MÜDÜRLÜK" KURULDU

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, insansız sistemler alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.