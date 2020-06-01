ANA SAYFA
HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak
Türkiye, son zamanlarda yaptığı teknoloji hamleleriyle adından sıkça söz ettiriyor. HAVELSAN'ın son adımı büyük beğeni topladı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı insansız kara aracında sona geldi. HAVELSAN'ın üzerinde çalıştığı algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup, ortak görev yapmalarını sağlamaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:42
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18