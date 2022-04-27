Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!

İsviçre'den dikkatleri çeken bir tasarım geldi. Bilim insanları hem karada hem de denizde gidebilen bir süper yat tasarladı. Yatın içinde ise havuzdan spor salonuna ve hatta helikopter pistine kadar her şey var. Bir zepline bağlı olarak havada süzebilen yatta modüller istenirse ayrılabiliyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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