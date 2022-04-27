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Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!

İsviçre'den dikkatleri çeken bir tasarım geldi. Bilim insanları hem karada hem de denizde gidebilen bir süper yat tasarladı. Yatın içinde ise havuzdan spor salonuna ve hatta helikopter pistine kadar her şey var. Bir zepline bağlı olarak havada süzebilen yatta modüller istenirse ayrılabiliyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:55
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Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!
İsviçreli bilim insanları uçan bir süper yat tasarladı. 50 knot hıza ulaşabilen zeplinin yaklaşık 9 bin 800 fit yüksekliğe çıkabileceği açıklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!
Şirket, şu anda için motorunda hibrit teknoloji kullanmış durumda. Ancak ilerleyen yıllarda zeplinin yalnızca hidrojenle çalışmasını istiyor.
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Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!
Süper yat, hem havada hem de suda hareket edebilmek için mükemmel olarak tasarlanmış. Bunun için de aerodinamik bir gövdeye sahip
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Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!
AirYacht adı verilen araç, helyumla dolu 200 metrelik zeplin ve 52 metrelik tamamı karbon süper yattan oluşuyor. Independent'ın haberine göre bu iki modül isteğe göre ayrılıp birleştirilebiliyor.
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Görenleri şaşkına çeviren uçan süper yat! Hem denizde hem havada gidiyor!
Yaklaşık 750 metrekarelik kapalı alanı olan süper yatta jakuzi, havuz, spor salonu, helikopter pisti ve garaj gibi pek çok imkân var. Ancak motor bulunmayan yat, yalnızca zeplinle hareket edebiliyor.