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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin
Google'dan cep telefonu kullananlara kritik bir uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:27
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