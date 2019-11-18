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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin

Google'dan cep telefonu kullananlara kritik bir uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:27
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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.

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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin

AMAN DİKKAT! İŞTE BAŞINIZA İŞ AÇACAK O UYGULAMALAR

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin

Pro Camera Beauty

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Google'dan kritik uyarı: Bunları derhal silin

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Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.