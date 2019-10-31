31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

Cep telefonu kullanıcılarını Google uyardı ve telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı. Cep telefonlarına zarar veren programları duyuran Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi birçok akıllı telefon kullanıcısı Google'ın uyardığı o programlar listesini merak ediyor. Peki, listede hangi uygulamalar var? İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 19:06
  • 1
  • 32
Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar...

  • 2
  • 32
Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

  • 3
  • 32
Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

  • 4
  • 32
Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

Pro Camera Beauty

  • 5
  • 32
Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

Art Effect