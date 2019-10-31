Google uyardı: Bu uygulamalar cep telefonunuzda varsa mutlaka silin!

Cep telefonu kullanıcılarını Google uyardı ve telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı. Cep telefonlarına zarar veren programları duyuran Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi birçok akıllı telefon kullanıcısı Google'ın uyardığı o programlar listesini merak ediyor. Peki, listede hangi uygulamalar var? İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar...