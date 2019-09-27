Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

Google nasıl kuruldu? 21. yaş günü için özel bir Doodle ile kullanıcılarını karşılayan Google kurucusu kim? Google tarafından hazırlanan ünlü Doodle servisi çeşitli özel günler için özel görsel ve oyunlar hazırlıyor. Bugün Google tarafından hazırlanan özel Doodle ise Google'ın 21. yaş günü için oldu. Görselde eski tip bir bilgisayar ve ilk Google logosu yer alıyor. Peki, Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim? İşte yanıtı…