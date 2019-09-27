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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

Google kurucusu kim? Google nasıl kuruldu? Dünyaca ünlü arama motoru servisi Google, 21. yaş gününü hazırladığı özel bir Doodle ile kutluyor. Hazırlanan Doodle sonrası Google hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Google kurucusu kimdir? Teknoloji devi Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 01:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 01:12
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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

Google nasıl kuruldu? 21. yaş günü için özel bir Doodle ile kullanıcılarını karşılayan Google kurucusu kim? Google tarafından hazırlanan ünlü Doodle servisi çeşitli özel günler için özel görsel ve oyunlar hazırlıyor. Bugün Google tarafından hazırlanan özel Doodle ise Google'ın 21. yaş günü için oldu. Görselde eski tip bir bilgisayar ve ilk Google logosu yer alıyor. Peki, Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim? İşte yanıtı…

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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

GOOGLE KURUCUSU KİM?

Google ilk olarak 4 Eylül 1998'de özel bir şirket olarak, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur.

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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır. Dünyanın en büyük arama motorunun bugünkü değeri, yaklaşık 800 milyar dolar civarında. Şirket, aynı zamanda 75 milyar değerinde olan YouTube'un da sahibi.

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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

GOOGLE NASIL KURULDU?

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

Geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalarda, sonuçlar; aranan terimlerin sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla sıralanıyordu, ancak Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu.

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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?

Bu yeni teknolojiye PageRank adı veriliyordu, bu sisteme göre sayfa dizinlerinin orijinal site ile olan bağlantı dönüşümleri belirlenerek; siteler, gösterilen ilgiye göre sıralanıyordu.