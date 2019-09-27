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Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?
Google kurucusu kim? Google nasıl kuruldu? Dünyaca ünlü arama motoru servisi Google, 21. yaş gününü hazırladığı özel bir Doodle ile kutluyor. Hazırlanan Doodle sonrası Google hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Google kurucusu kimdir? Teknoloji devi Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 01:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 01:12
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