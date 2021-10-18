18 Ekim 2021, Pazartesi
Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı
Geçmiş yıllarda çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı. Bir kişi çektirdiği fotoğrafta arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 06:45
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