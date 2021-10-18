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Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı

Geçmiş yıllarda çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı. Bir kişi çektirdiği fotoğrafta arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 18.10.2021 06:45
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Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor. Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

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Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı
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Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

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Fotoğrafa dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı! Bilim insanları bile açıklayamadı