Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 14 Haziran'dan itibaren yayına başlayan Disney+ uygulamasının üyelik ücreti merak ediliyor. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformu olan Disney Pkus hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri neler? İşte ayrıntılar...