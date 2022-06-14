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Haberler Galeri Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

Disney Plus üyelik ücreti ne kadar? Disney Plus, bugünden itibaren yayına başlıyor. Dijital yayın platformu Disney Plus'a üye olmak isteyen vatandaşlar, abonelik ücretleri ve platforma ait içerikler hakkında detayları araştırmaya başladı. Disney Plus'ın resmi internet sitesinde merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri neler?İşte merak edilene her şey...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 10:10
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Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 14 Haziran'dan itibaren yayına başlayan Disney+ uygulamasının üyelik ücreti merak ediliyor. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformu olan Disney Pkus hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

DİSNEY PLUS ÜYELİK AYLIK PAKET ÜCRETİ NE KADAR?

Disney+ aylık üyelik ücreti 34,99 TL'dir. Dileyen yıllık üyelik ile (tek ödemede 349,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilecek.

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Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

DİSNEY+ ÖZELLİKLERİ

• Başka hiçbir yerde olmayan orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

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Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

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Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...

DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ NELER?

Disney+'ta, dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içerikler yer alacak.

• Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri