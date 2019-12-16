Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Rekabet kurumunun 'haksız rekabet'e yol açtığı gerekçesiyle kestiği cezanın ardından Google düğmeye basarken, yeni telefonlarda servislerine yer vermeyecek. Diğer yandan telefonları baştan sona değiştirecek Android 10 güncellemesi yayınlanırken herkesin aklında "hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak? sorusu var.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





