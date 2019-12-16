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Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Rekabet kurumunun 'haksız rekabet'e yol açtığı gerekçesiyle kestiği cezanın ardından Google düğmeye basarken, yeni telefonlarda servislerine yer vermeyecek. Diğer yandan telefonları baştan sona değiştirecek Android 10 güncellemesi yayınlanırken herkesin aklında "hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak? sorusu var.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:40
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Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...

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Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

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Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Google Pixel

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Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Honor 20

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Dikkat! Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...

Xiaomi Mi Mix 3 5G