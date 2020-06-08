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Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından zırhlı araç, tank, mühimmat, kumanda merkezi gibi unsurların taşınmasına yönelik geliştirilen 8X8 lojistik destek aracı Derman, performans testlerini başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan şirket, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:42
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Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır GALERİ DEVAM EDİYOR

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından geliştirilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman" zorlu test süreçlerini başarıyla geçerek, göreve hazır hale geldi.

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Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır

Şirketin savunma sanayisine yönelik çözümleri kapsamında 2016'da çalışmalarına başlanan Derman'ın prototipi, 2 yıllık çalışmalarının ardından ortaya çıkarıldı.

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Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır

Yüzde 70 yerlilikte ve balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araç, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüyle görev yapacak.

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Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır

Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman 8x8, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi.

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Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır

İlk kez 2019'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen araç, geçen sürede yoğun bir test sürecinden geçti. Bu kapsamda Derman, Slalom, Azami Hız ve İvmelenme, Fren, Dik Eğim Tırmanma, Diferansiyel Kilit, Yan Eğim, Sudan Geçme, Patlak Gider Lastik, Gürültü Yayınımı testlerini başarıyla tamamladı.