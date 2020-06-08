Derman, TSK'nin yükünü taşımaya hazır

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından zırhlı araç, tank, mühimmat, kumanda merkezi gibi unsurların taşınmasına yönelik geliştirilen 8X8 lojistik destek aracı Derman, performans testlerini başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan şirket, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.