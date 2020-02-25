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Çinlilerin zeka testi dahileri bile zorladı! Kimse bulamıyor...
Koronavirüs ile başı dertte olan Çinlilerin zeka testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 11:56
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