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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu bulmacayı herkes çözemiyor! Dahileri zorlayan sorular... Bu bulmacayı herkes çözemiyor! Dahileri zorlayan sorular...
Son zamanlarda internette bir hayli ses getiren ilginç bulmaca ya da zeka testleri sosyal medyayı sallıyor. Bunlara her gün yenileri ekleniyor. Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:04 SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM?
Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan 2017
Haziran 2017
Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?
NEHİR SORUŞTURMASI
Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?
ODADAN NASIL KAÇAR?
John bir odada kapana kısılmıştır. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı vardır. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan vardır. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmaktadır. John bu odadan nasıl kaçar?