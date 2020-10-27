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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanlarının bile açıklayamadığı olay! Sadece geceleri ortaya çıkıyor... Bilim insanlarının bile açıklayamadığı olay! Sadece geceleri ortaya çıkıyor...
Geçmiş dönemde çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Skunk ape diğer adıyla korkarca maymun. Şempanze ya da orangutana benzediği söylenen yaratık Floridada göründü. 1960 ve 1970 yılları arası yüzlerce kişi bu yaratığı gördüğünü söylemiştir. Bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı.
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 14:19 Skunk Ape
Bu yaratığın adı skunk ape yani korkarca maymun. Şempanze ya da orangutana benzediği söylenen yaratık floridada görünmüştür.1960 ve 1970 yılları arası yüzlerce kişi bu yaratığı gördüğünü söylemiştir.Görenler onu şu şekilde anlatıyor.Güneş battığında ortaya çıkıyorlar. İlk başta bir insana benzetiyorsun çünkü iki ayak üstünde yürüyorlar.Yaklaştıkça insana benzemediğini fark ediyorsun. Bir maymuna benziyor. Yaklaştıkça etrafı pis bir koku kaplıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sonra arkasındaki tüylü kuyruğu görüyorsun. Bir maymun kuyruğuna benzemiyor. Aynı bir kokarca kuyruğu.Hiç durmadan sana doğru geliyor. Durmayacağını fark edince evine kaçıyorsun. Camdan baktığında bir yerin arkasında saklanıp seni izlediğini görüyorsun. Çok korkutcu bir şey. Güneş doğduğunda ise yok oluyorlar. ve hala bu yaratığı gördüğünü söyleyen yüzlerce kişi var.
Hook Adası Canavarı
1924'te çekilen ve sonradan renklendirilen bu fotoğrafta Hook adası açıklarında deniz altındaki devasa bir canlı görüntülenmiş. Bu canlının türü ve ne olduğuna dair herhangi bir bilgi günümüzde de olmamakla birlikte, fotoğrafı çeken Robert Le Serrec ve karısı, canlının son derece saldırgan bir yapıda olduğunu tarihe not düşmüşler.
Loch Ness Canavarı
İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürülen efsanevi deniz canlısı.
Kocaayak
Kocaayak veya Yeti, bazılarının Himalayalar'da yaşadığına inandığı, primat-benzeri, büyük bir yaratıktır.