Bilim insanlarının bile açıklayamadığı olay! Sadece geceleri ortaya çıkıyor...

Skunk Ape

Bu yaratığın adı skunk ape yani korkarca maymun. Şempanze ya da orangutana benzediği söylenen yaratık floridada görünmüştür.1960 ve 1970 yılları arası yüzlerce kişi bu yaratığı gördüğünü söylemiştir.Görenler onu şu şekilde anlatıyor.Güneş battığında ortaya çıkıyorlar. İlk başta bir insana benzetiyorsun çünkü iki ayak üstünde yürüyorlar.Yaklaştıkça insana benzemediğini fark ediyorsun. Bir maymuna benziyor. Yaklaştıkça etrafı pis bir koku kaplıyor.