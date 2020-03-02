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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...
NASA'nın paylaştığı fotoğraflar bilim insanlarını bile şaşırttı. NASA daha önce Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Uzayın derinliklerinden gelen bir görüntü herkesi dehşete düşürdü. Bilim insanları aylardır sırrını çözmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İşte o inanılmaz görüntüler.
Giriş Tarihi: 02.03.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 08:13
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