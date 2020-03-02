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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...

NASA'nın paylaştığı fotoğraflar bilim insanlarını bile şaşırttı. NASA daha önce Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Uzayın derinliklerinden gelen bir görüntü herkesi dehşete düşürdü. Bilim insanları aylardır sırrını çözmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İşte o inanılmaz görüntüler.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 08:13
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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...

NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.

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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...

Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...

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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...

Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce Kızıl Gezegen'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.

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Bilim insanlarını şaşırtan olay! NASA paylaştı...

Görüntüye daha uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor; kaya parçasından farksız. Ancak yaklaştırdığınızda işin rengi değişiyor! İçinde büyük sırlar barındıran Mars'ten gelen tek tuhaf görüntü de bu değil!