Bilim insanları üzerinde çalışıyordu! Çukurların sırrı çözüldü... Bilim insanları üzerinde çalışıyordu! Gizemli çukurların sırrı çözüldü. Namib Çölü'nde bulunan ve görüldüğü ilk günden bu yana sırrını koruyan peri halkaları hakkında yeni bir bilimsel çalışma yapıldı. Neden oluştuğu bulunamayan daire şekillerinin altından ise beklenmedik bir sebep çıktı. Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 12:08
Bazıları tanrıların ayak izleri olduklarına inanıyor, bazıları dans eden perilere veya Uzaylılar tarafından oluşturulduğunu düşünüyor. Ancak kimse çöldeki bu milyonlarca yıllık gizemli çevreyi açıklayamıyor. Atlas Okyanusu boyunca uzanan geçmişi 55 milyon öncesine dayanan dünyanın en eski yerleşimlerinden burası… İşte muhteşem kum tepeleri, ıssız sahil kıyıları ve gizemli şekilleriyle Namib Çölü hakkında ilginç bilgiler…
Güneybatı Afrika'nın Atlantik kıyısında yer alan Namib Çölü, dünyanın en kurak yerlerinden... Yerel Nama dilinde 'hiçbir şeyin olmadığı bir alan' anlamına gelen, Mars kızılı rengindeki kum tepeleri, engebeli dağları ve çakıl ovalarıyla Angola, Namibya ve Güney Afrika ülkeleri toprakları boyunca sınırlanıyor.
Namibya'nın batı kıyılarından başlayarak 2 bin km uzayan çölün sınırları Güney Afrika'daki Olifants Nehri ile de son buluyor. Muhteşem doğa harikasının 55 milyon yıl öncesinde oluştuğu ve dünyanın en eski yerleşimi olduğuna inanılıyor.
Doğasına uyum sağlamış canlılar Sıcak, kurak ve çöl… Namib'i en güzel açıklayıcı üç terim. En kurak bölgelerinde bile yılda ortalama 2 mm yağış görülürken bazı bölgeleri ise hiç su almayabiliyor. Burada yaşayan çita, sırtlan, devekuşu, zebra gibi hayvanlar hayatta kalabilmek için zamanla çöl yaşamına ayak uydurmak zorunda kalmışlar.
Örneğin devekuşları su kayıplarını azaltabilmek için vücut sıcaklarını yükseltirken; dağ zebraları çölün engebeli arazinde su açısından zengin bitkiler yiyerek su içmeden haftalarca hayatta kalıyorlar.