Bilim insanları sırlarını hala çözemedi! Detay kan dondurdu...

İşte dünyanın açıklanamayan birbirinden ilginç fotoğrafları...

"Söylenene göre sağdaki pencerenin önünde bir kız ölmüş. Pencerenin sağ alt köşesine bakın. Ayrıca, bu pencerenin bu kızı içeren başka fotoğrafları var. Hiçbirinde kız aynı noktada durmuyor. Yani evdeki herhangi bir eşya değil."