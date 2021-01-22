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22 Ocak 2021, Cuma
Haberler Galeri Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler
Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler
Bilim insanları Afrika'daki fillerin sayısını uzaydan takip etmeye yarayacak bir teknoloji geliştirdi. Uydu görüntülerinde yeşil bir ormandaki gri noktalar olarak gözüken bu nesneler birer fil.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:04