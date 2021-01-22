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Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Bilim insanları Afrika'daki fillerin sayısını uzaydan takip etmeye yarayacak bir teknoloji geliştirdi. Uydu görüntülerinde yeşil bir ormandaki gri noktalar olarak gözüken bu nesneler birer fil.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:04
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Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Dünyadan 600 kilometre uzaktaki bir uydu sayesinde kaydedilen bu görüntüler sayesinde bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrekarelik bir alandaki filleri saymak mümkün.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Filleri tek tek saymak zor bir görev olsa da bunu mevcut görüntüler üzerinden filleri ayırt etmeyi öğrenen bir alogritma yapıyor.

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Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Bath Üniversitesi'nden Dr. Olga Isupova süreci "Algoritmaya görünler tanıtıp 'Bunlar fil, şunlar değil' diye öğretiyoruz. Algoritma böylece bizim çıplak gözle göremeyeceğimiz detayları da ayırt etmeyi öğreniyor" sözleriyle anlatıyor.

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Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Afrika filleri, soyu tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Bu kategoride durumun ciddiyetine göre üç seviye var: Kritik tehlikedeki türler, tehlikedeki türler ve savunmasız türler. Afrika filleri bu üçü içinde durumları görece iyi olan savunmasız türler seviyesinde

Bilim insanları ilk olarak Güney Afrika'nın Addo Ulusal Fil Parkı'nda ölçüm yaptı.

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Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Oxford Üniversitesi'nden koruma bilimi uzmanı Dr. Isla Duporge, "Bu bölgede fil yoğunluğu yüksek" diyor ve ekliyor:

"Parkta hem sık çalılık hem de açık bozkır var. Bu yüzden yaklaşımımızı test etmek için iyi bir yerdi.