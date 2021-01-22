Bilim insanları geliştirdi! Artık uzaydan sayılabilecekler

Afrika filleri, soyu tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Bu kategoride durumun ciddiyetine göre üç seviye var: Kritik tehlikedeki türler, tehlikedeki türler ve savunmasız türler. Afrika filleri bu üçü içinde durumları görece iyi olan savunmasız türler seviyesinde

Bilim insanları ilk olarak Güney Afrika'nın Addo Ulusal Fil Parkı'nda ölçüm yaptı.