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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...

Eskiyen bilgisayarlar parçalarını toplayan bir kişi herkesi şaşkına çevirecek bir harekete imza attı. Bilgisayarın eskiyen parçalarını atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülerden sonra bir kez daha düşüneceksiniz. Ancak kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın. İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 06:58
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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...