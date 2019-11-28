Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Görenler şaşkın...

Eskiyen bilgisayarlar parçalarını toplayan bir kişi herkesi şaşkına çevirecek bir harekete imza attı. Bilgisayarın eskiyen parçalarını atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülerden sonra bir kez daha düşüneceksiniz. Ancak kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın. İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı.