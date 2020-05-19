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Beyin yakan zeka testi! Kimse bulamıyor siz bulabilecek misiniz?
Bir babanın, iki çocuğuyla ahşaptan masa yaptığı anın resmedildiği görsele gizlenmiş kelebek, ördek ve yarasayı kimse bulamadı. Çinlilerin zeka testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 19.05.2020 06:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 06:38
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