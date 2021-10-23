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Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

Cep telefonu operatörleri tarafından düzenlenen kampanyalar müşterileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bu süreçte bedava internet kampanyaları ise kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Turkcell ve Vodafone'nin ardından Türk Telekom'da yeni kampanyalarını duyurdu. Türk Telekom, Ekim ve Kasım aylarında geçerli olacak bedava internet kampanyalarını müşterilerinin kullanımına sundu. İşte, Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 17:59
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Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

Bedava internet kampanyası kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesinin detayları ise belli oldu. Başvurana 30 GB internet hediyesi yapılacak. Ekim ve Kasım ayları arasında geçerli olacak bedava internet kampanyasının başvuru detayları kurum tarafından paylaşıldı. Kampanya kapsamında bireysel faturalı müşterilerimize özel 30 gün geçerli 30GB hediye cepten internet sunulmaktatır. İşte, kampanyanın detaylarını haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

KAMPANYA KAPSAMI VE GEÇERLİLİK DETAYLARI

Kampanya kapsamında bireysel faturalı müşterilerimize özel 30 gün geçerli 30GB hediye cepten internet sunulmaktatır.

Kampanyadan 16.07.2019 öncesinde Türk Telekom Mobil müşterisi olan ve kampanya kriterlerini sağlayan bireysel faturalı müşterilerimiz yararlanabilir.

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Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

Kampanyaya 3G uyumlu sim kartını 4.5G uyumlu sim kart ile 16.07.2019 tarihinden sonra değiştiren müşterilerimiz kaydolabilir.

Kampanya kapsamında sunulan internet kullanım hakkı geçerlilik süresi içerisinde tüketilmediği takdirde bir sonraki döneme devir etmez, silinir.

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Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

Kampanyaya sadece 1 kez katılabilirsiniz. 4.5G 2 kat hediye internet kampanyasından yararlanan müşterilerimiz katılamaz.

Kampanya kapsamında sunulan yurt içi kullanım hakkı başka bir hatta transfer edilemez.

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Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

Müşterilerimiz kampanyaya kaydolarak yurtiçi 4.5G hizmetinden faydalanmak için onay vermiş sayılırlar. Müşterilerimiz; BTK yetkilendirmesi sonucunda herhangi bir ek işlem yapmadan uygun SIM kart ve cihaz kullandıkları sürece herhangi ek bir işlem yapmadan; telefonda ilgili şebeke tipi seçilerek, kapsama alanlarında 4.5G hizmetinden faydalanmaya başlayacaklardır.