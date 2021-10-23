Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...

Cep telefonu operatörleri tarafından düzenlenen kampanyalar müşterileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bu süreçte bedava internet kampanyaları ise kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Turkcell ve Vodafone'nin ardından Türk Telekom'da yeni kampanyalarını duyurdu. Türk Telekom, Ekim ve Kasım aylarında geçerli olacak bedava internet kampanyalarını müşterilerinin kullanımına sundu. İşte, Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi...