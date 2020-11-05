Bayraktar TB2 SİHA'lara yeni imaj! Büyük beğeni topladı...

Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar için özel olarak yapılan yeni tasarım büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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