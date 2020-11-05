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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bayraktar TB2 SİHA'lara yeni imaj! Büyük beğeni topladı... Bayraktar TB2 SİHA'lara yeni imaj! Büyük beğeni topladı... Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar için özel olarak yapılan yeni tasarım büyük beğeni topladı. Giriş Tarihi: 05.11.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 13:05
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar için özel olarak yeni tasarım yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.
2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA'lar TSK'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
BAYRAKTAR TB2'YE YENİ İMAJ! Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar özel olarak "nose art - köpekbalığı" tasarımı ile boyandı.
Tasarımı gerçekleştiren isim ise Ömer Erkmen oldu.
Erkmen, farklı SİHA'ların farklı tasarımlar ile 'nose art'a boyanacağını söyledi. Tasarım ise büyük beğeni topladı.